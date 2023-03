Pelo menos 13 mortos após ataque russo a Zaporijia. Entre as vítimas está um bebé de oito meses

Autoridades dizem ainda ter resgatado com vida 11 residentes, três gatos e um cão do edifício residencial.

Pelo menos 13 pessoas morreram, incluindo um bebé de oito meses, na sequência de um ataque russo a um edifício residencial na cidade ucraniana de Zaporijia, no sul da Ucrânia, segundo o Departamento de Situações de Emergência da região.

"Dos escombros do edifício, os especialistas dos Serviços de Emergência do Estado recuperaram 13 corpos, um deles um bebé de oito meses", disse a instituição no sistema de mensagens Telegram e citada pela agência noticiosa Efe.

As autoridades dizem ainda ter resgatado com vida 11 residentes, três gatos e um cão do edifício residencial de cinco andares que foi destruído parcialmente por um míssil russo na madrugada de dia 2 de março.