Pelo menos 13 pessoas morrem esmagadas na cerimónia de abertura dos Jogos das Ilhas do Oceano Índico em Madagáscar

Pelo menos 13 pessoas morreram esta sexta-feira em Madagáscar, na sequência de esmagamento na entrada para o estádio Barea, em Antananarivo, antes da cerimónia de abertura dos Jogos das Ilhas do Oceano Índico.

O balanço mais recente, ainda provisório, aponta para 13 mortos, dos quais sete menores, e 107 feridos, nos incidentes ocorridos no estádio Barea, onde mais de 50.000 pessoas pretendiam assistir à cerimónia.

Em declarações a uma rádio de Madagáscar, o deputado Hanitra Razafimanantsoa elevava um balanço antes apresentado pelo primeiro-ministro, Christian Ntsay, de 12 mortos e 80 feridos, feito à porta de um hospital da capital do país.

A Cruz Vermelha local adianta que sete das vítimas locais são menores, dois rapazes e cinco raparigas, e que haverá uma dúzia de pessoas em estado grave, pelo que o balanço de mortos pode crescer.

Na primeira listagem de feridos, as idades variam dos cinco aos 70 anos, com um grande número de adolescentes.

No estádio, Andry Rajoelina, presidente do país, pediu um minuto de silêncio e disse: "Somos 50 mil no estádio, mas houve um acontecimento trágico, pois ocorreu um tumulto, que deixou mortos e feridos na entrada."