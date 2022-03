Pelo menos 130 pessoas sobreviveram ao ataque russo a teatro em Mariupol

Local servia de abrigo a centenas de mulheres e crianças.

parlamento ucraniano

Foram salvas 130 pessoas, até agora, das ruínas do Teatro que abrigava civis em Mariupol, avançou o Kyiv Independent.Os russos atacaram o teatro, conhecido por abrigar centenas de mulheres e crianças, com uma enorme bomba aérea esta quarta-feira. Duas fontes, a legisladora Olga Stefanyshyna e Serhiy Taruta, membro do, salientaram que o abrigo antiaéreo do teatro sobreviveu ao ataque.Pelo menos 500 civis estavam a refugiar-se no teatro Mariupol bombardeado. Belkis Wille, o investigador da Human Rights Watch, tinha destacado que "isto levanta sérias preocupações sobre qual era o alvo pretendido numa cidade onde os civis já se encontravam abrigados há dias".Os esforços de salvamento continuam.