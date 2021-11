Pelo menos 10 feridos em incêndio no metro de Tóquio

Suspeito armado ateou fogo à carruagem. Já foi detido pelas autoridades.

Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas este domingo num ataque no metro de Tóquio, no Japão.O alerta foi dado para um incêndio na composição do metro. As autoridades detiveram um homem armado com uma faca. De acordo com o RT, o suspeito espalhou um líquido na carruagem, incendiando-a de seguida.O alerta foi dado pelas 20h00 locais. A televisão pública NHK disse que um dos 10 passageiros esfaqueados ficou gravemente ferido.O atacante, identificado apenas como um homem com cerca de 20 anos, foi detido no local e está a ser investigado, indicou a NHK, segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press.