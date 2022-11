Pelo menos 15 mortos em incêndio em café na Rússia

Chamas deflagraram esta madrugada no café "Poligon"

Pelo menos 15 pessoas morreram e cinco ficaram feridas após um incêndio num café, na cidade russa de Kostroma, a cerca de 300 quilómetros de Moscovo, anunciaram este sábado as autoridades locais.

De acordo com as autoridades russas, citadas pela Associated Press, as chamas deflagraram esta madrugada no café "Poligon", alegadamente, devido ao disparo de uma pistola sinalizadora durante um confronto, tendo sido retiradas 250 pessoas.

De referir ainda que foi aberta uma investigação e a polícia está à procura dos responsáveis pelo crime.



Esta já não é a primeira vez que a utilização de pirotecnia provoca vítimas mortais num local recreativo na Rússia. Em 2009, mais de 150 pessoas morreram num incêndio na discoteca Lame Horse, na cidade de Perm, que deflagrou após ter sido lançado fogo de artifício.