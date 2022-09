Pelo menos 15 pessoas, incluindo crianças, feridas após diversão cair de forma brusca no chão em Feira Popular na Índia

Um vídeo do acidente mostra o momento do acidente. De acordo com as imagens a diversão parou no topo altura e, em vez de descer lentamente, uma parte soltou-se, ferindo várias pessoas, incluindo crianças.



Um estrondo foi ouvido e muitas pessoas foram vistas a saltar das cadeiras no ar devido ao impacto.

As vítimas foram levadas para o hospital de Mohali.



O acidente aconteceu por volta das 21h15.

Spinning swing falls down abruptly in Dushera grounds of Phase-8 in Mohali, Punjab. Over 16 injured, including children. Rushed to the hospital. This is unacceptable. Hope the owner of the swing is arrested. And who from Punjab Govt gave safety approvals? pic.twitter.com/e9bCUOuoLo