Um morto e sete feridos em acidente com várias viaturas na A4, no sentido Amarante-Porto, em Penafiel

Aparatoso acidente deu-se ao quilómetro 38 da A4, estando a estrada cortada.

Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas num aparatoso choque em cadeia entre pelo menos 15 viaturas na A4, perto de Bustelo, em Penafiel. Ao que oapurou três dos feridos sofreram ferimentos considerados graves e cinco foram considerados feridos ligeiros.O aparatoso acidente deu-se ao quilómetro 38 da A4, no sentido Amarante-Porto, estando a estrada cortada no sentido em que ocorreu o acidente. O alerta foi dado pelas 18h30.Segundo fonte dos Bombeiros de Vila Meã, que estão no local, os feridos serão transportados para três hospitais: São João, no Porto, Hospital Padre Américo, em Penafiel e Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. Pelo menos 22 pessoas que seguiam em carros envolvido no acidente escaparam ilesas.Segundo fonte da ANPC relatou ao, no local estão mais de 40 operacionais, apoiados por pelo menos 15 viaturas. No socorro estão os Bombeiros de Vila Meã, os Bombeiros de Penafiel e os Bombeiros de Amarante.O acidente envolveu veículos ligeiros e pesados.