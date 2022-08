Pelo menos 16 mortos em acidente de autocarro na Turquia

Três bombeiros, quatro trabalhadores de saúde de emergência e dois operadores de uma agência noticiosa entre as vítimas.

Pelo menos dezasseis pessoas morreram este sábado na Turquia na sequência de um acidente de autocarro. Durante o despiste o veículo embateu contra equipas médicas de emergência e jornalistas que se encontravam no local devido a um acidente que acontecera anteriormente na auto-estrada.Segundo o governador da cidade de Gaziantep, Davut Gul, entre as vítimas mortais estão três bombeiros, quatro trabalhadores de saúde de emergência e dois operadores de uma agência noticiosa turca."Por volta das 10h45 desta manhã um autocarro de passageiros despenhou-se aqui", acrescenta Davut Gul."Enquanto os bombeiros e equipas médicas respondiam a um acidente, o autocarro despenhou-se cerca de 200 metros atrás. Este veículo deslizou para o local e atingiu os socorristas e as pessoas que estavam feridas no chão", finaliza.