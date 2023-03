Pelo menos 22 jihadistas do Daesh mortos em operação militar no Iraque

Operação durou seis horas devido à dificuldade de acesso ao esconderijo dos terroristas.

Pelo menos 22 'jihadistas' do Daesh, incluindo altos funcionários ainda não identificados, morreram numa operação do exército iraquiano na província de Anbar, no oeste do país, foi anunciado este domingo.

A operação foi supervisionada pelo Comando das Forças Armadas e ocorreu na região norte de Ruba, anunciou o chefe das Forças Especiais Antiterroristas do Iraque, general Abd al Wahab al Saedi, em conferência de imprensa.

A operação durou seis horas devido à dificuldade de acesso ao esconderijo dos terroristas, muitos deles com "coletes explosivos", descreve a agência Europa Press.