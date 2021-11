Pelo menos 31 migrantes morreram afogados no Canal da Mancha

A informação foi avançada pelo ministro do Interior da França, Gerald Darmanin. Estima-se que estariam cerca de 50 pessoas no barco, mas até ao momento só foi confirmada a morte de 31 migrantes.

Dois helicópteros e três barcos da polícia de resgate estiveram no local, disseram as autoridades locais, avança a agência Reuters.De acordo com os pescadores, mais migrantes do que o normal estão a deixar a costa norte da França aproveitando as condições do mar calmo, embora a água esteja extremamente fria.