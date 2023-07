Ataque de bombista suicida faz pelo menos 44 mortos e cerca de 200 feridos no Paquistão

Explosão aconteceu durante um encontro político de um partido conservador associado ao radicalismo islâmico.

Pelo menos 44 pessoas morreram e cerca de 200 ficaram feridas numa explosão provocada por um bombista suicida em Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do Paquistão, avança a Sky News, que cita fonte policial. O incidente aconteceu durante um encontro político na província asiática.



As autoridades informam que foi declarada emergência nos hospitais mais próximos, que recebem a maioria das vítimas que estavam no encontro do partido conservador Jamiat Ulema Islam-Fazl, associados ao radicalismo islâmico.