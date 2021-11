Pelo menos 5 mortos e 40 feridos após atropelamento durante desfile de Natal nos EUA

Condutor terá disparado tiros pela janela do carro. Há crianças entre os feridos.







WATCH: Shots are fired after a vehicle plows into a Christmas parade in Wisconsin pic.twitter.com/CIPa5xOd4U — BNO News (@BNONews) November 21, 2021





O local depressa foi vedado e montou-se um grande aparato de ambulâncias e polícia no local. O Mayor da cidade disse, alguns minutos depois à Fox 6 que "já não há perigo".



A polícia está a investigar o caso e pede a todos que evitem a zona, numa altura em que não são conhecidas as motivações por de trás da tragédia.



O veículo utilizado no ataque foi recuperado e uma pessoa foi detida.

A parada de Natal na cidade de Waukesha, no estado norte-americano do Wisconsin, terminou em tragédia após o condutor de um SUV irromper e atropelar dezenas de pessoas que estavam a assistir ao desfile. A polícia local confirmou a existência de, pelo menos, cinco mortos e cerca 40 feridos, muitos deles transportados para o hospitalImagens mostram o momento em que o SUV interrompe o desfile, a alta velocidade, ouvindo-se gritos no momento em que terá colhido algumas pessoas, incluindo crianças que desfilavam numa das principais avenidas da cidade. "Um carro de cor vermelha irrompeu pelo desfile de Natal", lamentou o chefe da polícia local, adiantando que o carro em causa foi recuperado pouco depois pelas autoridades.Vídeos divulgados nas redes socias mostram também que, enquanto acelarava, o condutor disparou vários tiros pela janela do veículo. A polícia terá também respondido com disparos, para travar o condutor. As autoridades confirmam que há "um suspeito identificado", mas não adiantam se o mesmo já foi detido.