Pelo menos 50 feridos em sismo de magnitude 6.3 no Afeganistão

Região de Herat já tinha sido abalada por dois terramotos no sábado.

Um terramoto de magnitude 6.3, na escala aberta de Ritcher, abalou esta quarta-feira o oeste do Afeganistão, de acordo com o serviço sismológico dos Estados Unidos (USGS). Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas.O terramoto ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros, pelas 5h10 (1h40 em Lisboa), com o epicentro registado a cerca de 29 quilómetros a norte da cidade de Herat, acrescentou o USGS.No passado fim de semana uma série de sismos destruiu, também em Herat, várias aldeias, deixando mais de 4.500 vítimas no total.