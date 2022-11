Pelo menos 56 mortos e 700 feridos em sismo de 5,6 na Indonésia

Para além de a eletricidade ter sido afetada e ter interrompido a comunicação, as pessoas que se encontravam na área de Cugenang não puderam ser evacuadas por causa de um deslizamento de terra que estava a bloquear o acesso, adiantou um funcionário do governo de Cianjur, Herman Suherman.Imagens do canal de notícias Metro TV mostraram ainda o que pareciam ser centenas de vítimas a ser tratadas num estacionamento de hospital e alguns prédios em Cianjur reduzidos quase inteiramente a escombros.Outros canais de televisão divulgaram imagens de vítimas ligadas a soros intravenosos e a serem tratadas na calçada. As autoridades ainda se encontram a determinar a extensão total dos danos causados pelo terramoto, que atingiu a terra em Cianjur a uma profundidade de 10 km, de acordo com a agência meteorológica e geofísica (BMKG).Muchlis, que estava em Cianjur quando o terremoto aconteceu, disse que sentiu "um grande abalo" e que as paredes e o teto do seu prédio comercial ficaram danificados. "Fiquei muito chocado. Preocupado que haja outro terremoto", disse Muchlis ao canal de notícias Metro TV, acrescentando que as pessoas saíram a correr de suas casas, algumas a desmaiar e a vomitar por causa dos fortes abalos.O chefe da agência Metereológica, Climatológica e Geofísica da Indonésia,

Dwikorita Karnawati, falou aos repórteres e aconselhou as pessoas a ficarem ao ar livre em caso de abalos secundários.

