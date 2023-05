Mais 40 milhões de euros para recuperar 29 monumentos portugueses

Novo valor junta-se aos 150 milhões inicialmente previstos pelo PRR.

O Convento da Saudação (Montemor-o-Novo), as Muralhas de Santarém, o Palácio de S. Lourenço (Funchal, Madeira), a Igreja do Mosteiro de Santa Clara (Vila do Conde) ou o Museu Nacional de Machado de Castro (Coimbra) fazem parte da lista dos 29 monumentos, sítios arqueológicos e museus incluídos na reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que prevê agora mais 40 milhões € para a reabilitação e conservação do património cultural.





Este novo valor junta-se aos 150 milhões € inicialmente previstos (num total agora de 190 milhões €), sendo que as novas 29 intervenções acrescem às 49 que já estavam programadas e previstas (78 espaços).

Mais 40 milhões de euros para recuperar 29 monumentos





“O PRR é uma oportunidade histórica, talvez, com nenhum paralelo nas últimas décadas em Portugal, porque corresponde ao maior investimento na reabilitação, conservação e restauro do património”, afirmou, a propósito, o ministro da Cultura Pedro Adão e Silva, na sessão de apresentação da proposta de reprogramação do PRR para o património cultural, no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora.