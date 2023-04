Pelo menos cinco mortos no tiroteio de Louisville, EUA. Atirador morreu

Autor do ataque, Connor Sturgeon, de 23 anos, trabalhava no banco.

Um tiroteio no centro de Louisville, no estado do Kentucky, EUA, fez pelo menos cinco mortos, entre os quais o atirador, e nove feridos, afirmou o departamento da polícia da cidade. Das nove vítimas hospitalizadas, duas estão em estado crítico, uma das quais um agente da polícia.De acordo com a agência Reuters, o atirador foi mortalmente atingido no local. O suspeito trabalhava no banco, avança o New York Post, que cita a polícia. De acordo com a rede social LinkedIn, Connor Sturgeon, de 23 anos, trabalhou como estagiário de verão no banco durante três anos. Em 2021, acabou por se juntar como profissional de desenvolvimento comercial e no ano passado tornou-se associado a tempo inteiro.Segundo as autoridades citadas pela Reuters, o agressor estava em direto durante o ataque.As quatros pessoas mortas pelo atacante já foram identificadas pela polícia. Joshua Barrick, de 40 anos; Thomas Elliot, de 63; Juliana Farmer, de 45; e James Tutt, de 64, perderam a vida às mãos de Connor Sturgeon, avança a ABC News.O ataque ocorreu no interior das instalações do Old National Bank, situado na rua East Main, na baixa de Louisville, e várias testemunhas que abandonaram o edifício disseram à estação de televisão WHAS-TV terem ouvido o som de disparos de arma de fogo lá dentro.