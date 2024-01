Três mulheres e quatro crianças entre as vítimas.

Pelo menos nove pessoas morreram esta quinta-feira, no sudeste do Irão, na sequência de um ataque com mísseis do Paquistão, informaram a agência Reuters e a televisão estatal iraniana.

"O Paquistão atacou uma aldeia perto da fronteira com mísseis", afirmou a televisão estatal, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

"Três mulheres e quatro crianças, todas de nacionalidade não iraniana, foram mortas", acrescentou.