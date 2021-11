Pelo menos oito mortos e vários feridos em concerto de Travis Scott nos EUA

Vítimas foram esmagadas quando a multidão seguiu em direção à frente do palco.

Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos.





Developing situation as fire trucks and ambulances responding to incident at Astroworld Festival at @nrgpark @KHOU pic.twitter.com/1FVwbKVl2f — Zack Tawatari (@zacktKHOU) November 6, 2021

Pelo menos oito pessoas morreram e várias ficaram feridas, esta sexta-feira, no Festival Astroworld, emA informação é avançada pela Reuters que cita autoridades norte-americanas.O incidente terá ocorrido durante o concerto do cabeça de cartaz, o cantor Travis Scott, na noite de abertura do evento. O público, uma multidão de cerca de 50 mil pessoas, acumulou-se em frente ao palco por voltas das 21h15 (hora local) e algumas pessoas foram esmagadas.O rapper parou por diversas vezes a atuação e apelou a que fosse garantida a segurança do público. Segundo as autoridades de Huston, 17 pessoas foram transportadas para o hospital, 11 dos quais em paragem cardíaca.O segundo dia do evento foi cancelado.