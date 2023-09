Pelo menos quatro ativistas detidos ao tentarem bloquear entrada do Conselho de Ministros em Algés

"Estamos colados aos portões e em outros casos usamos tubos de ferro", disse Beatriz Xavier, do coletivo Greve Climática Estudantil de Lisboa.

Pelo menos quatro ativistas climáticos foram, esta quinta-feira, detidos no protesto que bloqueou as entradas do complexo junto ao rio Tejo, em Algés, para onde foi marcado o Conselho de Ministros, constatou a Lusa no local.



"Estão mais uma vez a reprimir-nos", disse à Lusa Beatriz Xavier, do coletivo Greve Climática Estudantil de Lisboa.

A Unidade Especial da Polícia de Segurança Pública teve de reforçar a sua presença em frente à entrada principal das instalações. Entretanto, a Avenida Alfredo Magalhães Ramalho, junto a uma rotunda que dá acesso à entrada principal das instalações, em Algés (concelho de Oeiras, distrito de Lisboa), foi bloqueada por veículos da Unidade Especial.

"Estamos a bloquear todas as entradas onde vai decorrer o Conselho de Ministros. Estamos colados aos portões e em outros casos usamos tubos de ferro", disse à Lusa, no local, Beatriz Xavier, porta-voz do coletivo Greve Climática Estudantil.

"É inaceitável que os governos não coloquem nas reuniões a crise climática no centro da mesa de discussão. A humanidade registou os meses mais quentes de sempre e vai ser mais intenso. Já sabíamos disto quando começámos os primeiros protestos em 2019", acrescentou.

A reunião do Conselho de Ministros estava prevista para as 09h30.