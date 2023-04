Pelo menos quatro mortos e 15 feridos em tiroteio durante festa de aniversário de adolescente em Alabama, EUA

Disparos ocorreram por volta das 22h30 de sábado.

Um tiroteio numa festa de aniversário de um adolescente de 16 anos anos fez pelo menos quatro mortos e 15 feridos, em Dadeville, no estado do Alabama, nos Estados Unidos da América, avança aOs disparos ocorreram por volta das 22h30 de sábado (3h30 de domingo em Lisboa), num estúdio de dança. Os funcionários do estúdio não revelaram o número exato de vítimas.Em atualização