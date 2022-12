Pelo menos seis mortos e um desaparecido após autocarro despistar-se e cair ao rio em Espanha

Bombeiros conseguiram resgatar uma mulher e o motorista da viatura.

Um dos corpos foi encontrado esta manhã dentro da viatura pelo Grupo Especial para Atividades Subaquáticas, quando os trabalhos de busca e resgate foram retomados.

Cerca das 12h deste domingo foi encontrado outro corpo numa das margens do rio.



As operações de buscas tinham sido interrompidas no sábado durante a noite devido ao mau tempo, à pouca visibilidade e à impossibilidade de aceder ao interior do autocarro.

Pelo menos seis pessoas morreram e uma está desaparecida depois de um autocarro ter caído, de uma altura de 70 metros, ao rio Lérez, no município de Cerdedo-Cotobade, numa cidade pertencente à província da Galiza, em Espanha, informou a Guarda Civil citada pelo jornal ABC Galícia este domingo.O acidente aconteceu no sábado, cerca das 21h35, quando um autocarro da empresa Monbus, que transportava um grupo de pessoas que tinha visitado familiares detidos na prisão de Monterroso e seguia de Lugo para Vigo, caiu no rio.Os bombeiros conseguiram resgatar uma mulher e o