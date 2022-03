Sobe para nove o número de civis feridos em explosão de gás em prédio na Amadora. Há ainda seis bombeiros feridos

Explosão terá ocorrido no sétimo piso e, posteriormente, o prédio poderá ter ruido no interior.

Uma explosão de gás num prédio de 8 andares no Casal de São Brás, Amadora, provocou, na manhã desta quarta-feira, ferimentos em pelo menos seis bombeiros, um deles com gravidade – foi projetado do edifício pela força do rebentamento. Nove civis também terão também sofrido ferimentos, avançou Hugo Santos, comandante da Cooporação de Bombeiros da Amadora.



O alerta foi pelas 11h00, para o número 7 da rua José Maria Pereira. A explosão terá ocorrido no sexto piso e, posteriormente, o prédio poderá ter ruido no interior, causando os ferimentos nos bombeiros que já estavam no local, chamados para uma fuga de gás.



O bombeiro que se encontra em estado grave foi trasportado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.



As imagens a que o CM/CMTV tiveram acesso mostram o último andar em escombros e danos graves nas janelas de todo o edifício, bem como danos em prédios vizinhos e em viaturas estacionadas.

Os bombeiros estão a mobilizar mais meios para o local. Já se encontram na ocorrência um total de 91 operacionais apoiados por 32 viaturas, dos bombeiros, INEM e PSP.