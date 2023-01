Seis pessoas feridas em ataque à faca na Gare du Nord em Paris. Suspeito já foi detido

Polícia francesa disse que o incidente ocorreu no início da manhã, por volta das 06h40 (05h40 em Lisboa), e que um agente ficou ferido.

Um homem atacou seis pessoas com uma faca na estação de comboios Gare du Nord, em Paris, na manhã desta quarta-feira, deixando uma com ferimentos graves, segundo a agência Reuters.



O suspeito foi "neutralizado" pela polícia, disse o ministro do Interior, Gerald Darmanin, no Twitter.

Segundo a France Bleu, a polícia de Paris disse que o incidente ocorreu no início da manhã, por volta das 06h40 (05h40 em Lisboa), e que um agente ficou ferido.

Segundo as autoridades, as seis pessoas esfaqueadas sofreram ferimentos ligeiros. O atacante foi alvejado pela polícia e, segundo o ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, está "entre a vida e a morte" no hospital.

A companhia ferroviária estatal SNCF explicou que os feridos foram retirados da estação logo após a chegada dos serviços de emergência ao local do ataque.

A área foi isolada, mas o serviço ferroviário continuou a funcionar com normalidade.

A Gare du Nord serve como terminal para várias linhas de caminhos-de-ferro nacionais e suburbanas, bem como internacionais, incluindo o que liga Paris a Bruxelas e o Eurostar entre Paris e Londres.

Questionado sobre possíveis motivos terroristas, Darmanin disse que tinha sido aberta uma investigação criminal, mas que até agora não tinha sido aberta nenhuma investigação por terrorismo.