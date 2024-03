Detido homem que matou três pessoas e fez vários reféns nos EUA

Suspeito entregou-se às autoridades depois de se ter barricado numa casa em Nova Jérsia.

O homem que matou este sábado três pessoas na região leste da Pensilvânia, nos Estados Unidos, entregou-se às autoridades de Trenton depois de se ter barricado numa casa em Nova Jérsia com vários reféns, noticiam as agências internacionais.Segundo as autoridades policiais, o suspeito, Andre Gorden, estava em fuga e trata-se de um jovem com 26 anos. Não há confirmação das causas que terão originado os disparos.A polícia pede à população que não se desloque ao local onde ocorreu o incidente. Vários estabelecimentos comercias fecharam as portas ao público por prevenção.Em atualização