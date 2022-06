Pelo menos três mortos em tiroteio perto de hospital em Oklahoma, nos EUA

Várias pessoas ficaram feridas e três morreram esta quarta-feira num tiroteio junto a um hospital no Oklahoma, nos Estados Unidos da América. O atirador também foi abatido.



De acordo com as autoridades norte-americanas, citadas pela The Associated Press, a troca de tiros aconteceu perto da Avenida 64 e da Yale, numa "cena catastrófica".





O atirador foi "abatido" e "algumas pessoas infelizmente foram mortas", avançou a polícia, acrescentando que há vários feridos.





A zona ao redor do local foi fechada para que as pessoas que não se aproximem.

"As autoridades estão a passar por todos os pontos do prédio para verificar se há ameaças adicionais", referiu a polícia.



@TulsaPolice has responded to an active shooter incident near 61st & Yale. Please stay away from the area and yield to all emergency vehicles as we deal with this response. We will update the media as soon as we are able to gather details.