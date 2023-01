Pelo menos um morto e 22 feridos em colisão entre dois comboios do metro

Vítima mortal é uma jovem.

Pelo menos uma pessoa morreu e 22 ficaram feridas numa colisão entre dois comboios do metro na Cidade do México, capital do México, este sábado, disseram as autoridades locais à Reuters.O acidente ocorreu quando os comboios estavam a iniciar o serviço, disse no Twitter a presidente da câmara da cidade, Claudia Sheinbaum.A vítima mortal é uma jovem. Há ainda a registar 22 feridos ligeiros, disse o chefe da segurança da cidade, Omar Garcia, aos meios de comunicação locais do Grupo Milenio.Foram resgatadas quatro pessoas que ficaram presas numa das carruagens do comboio, mas não sofreram ferimentos, acrescentou a mesma fonte.Falhas na manutenção foram identificadas como uma das principais causas deste acidente.