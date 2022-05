Pelo menos um morto e cinco feridos em tiroteio numa igreja na Califórnia

Suspeito foi detido e a arma foi apreendida.

Pelo menos um morto e cinco feridos num tiroteio este domingo numa igreja na Estrada El Toro em Laguna Woods, na Califórnia, EUA. As vítimas foram levadas para o hospital, estando quatro delas com ferimentos graves e um delas apenas ligeiros.De acordo com as autoridades, o suspeito foi detido e a arma foi apreendida.A Estrada El Toro encontra-se cortada ao trânsito entre Calle Sonora e Canyon Wren e está a ser pedido aos residentes para evitarem o localAinda não se sabe o que terá estado na origem dos disparos.

#OCSDPIO Deputies are responding to reports of a shooting at a church on the 24000 block of El Toro Road in Laguna Woods. Multiple victims have been shot. More details to follow, PIO en route. — OC Sheriff, CA (@OCSheriff) May 15, 2022

#OCSDPIO We have detained one person and have recovered a weapon that may be involved. — OC Sheriff, CA (@OCSheriff) May 15, 2022

Dispatch received call of a shooting inside Geneva Presbyterian Church at 1:26pm. Four victims have been critically wounded , one with minor injuries. All victims are adults and are enroute to the hospital. One victim is deceased at the scene. — OC Sheriff, CA (@OCSheriff) May 15, 2022