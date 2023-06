Pena de prisão e indemnização a Luís Filipe Vieira: Francisco J. Marques e Diogo Faria condenados por divulgar e-mails

Júlio Magalhães foi absolvido de todos os crimes. Confira a leitura do acórdão.

Decorreu, esta segunda-feira, a leitura do acórdão do julgamento de Júlio Magalhães, Francisco J. Marques e Diogo Faria sobre a divulgação dos emails do Benfica no Porto Canal.

Os arguidos estavam acusados de violação de correspondência, devassa da vida privada e ofensa à pessoa coletiva julgamento que começou no ano passado.





Tribunal decidiu a condenação de 1 ano e 10 meses de prisão a Francisco J. Marques (pena suspensa) e de 9 meses para Diogo Faria (pena suspensa por um ano). Os dois funcionários do Porto terão também de pagar uma indemnização de 10 mil euros a Luís Filipe Vieira.Francisco J. Marques é diretor de comunicação do FC Porto, Diogo Faria diretor de conteúdos do Porto Canal e Júlio Magalhães ex diretor do Porto canal e atual jornalista da CNN Portugal.

O FC Porto já foi condenado a pagar 1 milhão e 600 mil euros pela divulgação destes emails.



Francisco J. Marques usou o Twitter para garantir que "nunca" manipulou os emails e afirma que "a luta continua".