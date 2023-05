Pena suspensa para técnicas da Segurança Social que falsificaram relatórios e levaram a que crianças fossem retiradas à mãe

Filhas de Ana Maximiano acabaram por ser entregues ao pai que poucos meses depois acabou condenado por violência doméstica.

As duas técnicas da Segurança Social que assinaram um relatório com mentiras que levou à retirada de duas crianças à mãe foram condenadas a quatro anos de prisão com pena suspensa.Sanda Batista foi condenada a quatro anos e seis meses de prisão com pena suspensa e à outra técnica foi-lhe aplicada uma pena de quatro anos de prisão e também suspensa na sua execução.Às duas técnicas da Segurança Social foram aplicadas ainda as medidas de coação de proibição de exercer o cargo em processos que envolvam crianças, enquanto durar a pena suspensa, e a pagar uma indemnização de 118 600 euros.As duas mulheres assinaram um relatório com informações falsas. As filhas de Ana Maximiano acabaram por ser entregues ao pai que poucos meses depois acabou condenado por violência doméstica. A mãe, que esteve seis anos sem as filhas, conseguiu recuperar a guarda das crianças, a mais velha em 2019 e as duas mais novas em 2021, mas garante que jamais irá conseguir perdoar o que aconteceu.