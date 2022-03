Pepe disponível para o jogo do FC Porto contra o Tondela

Pequena cirurgia não afasta central das decisões.

Pepe vai estar pronto para as grandes decisões do FC Porto e da seleção nacional, apesar da pequena cirurgia de que foi alvo, na quarta-feira, após o violento choque com Lucas Paquetá no jogo com o Lyon (derrota por 1-0 no Dragão) na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.