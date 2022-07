Perigo de derrocada à espreita em 75 praias do Algarve

Alguns banhistas ignoram o perigo de derrocada à procura de sombra.

O Algarve tem atualmente 75 praias com faixas de risco, sendo que 24 são no concelho de Albufeira, sete em Aljezur, 17 em Lagoa, cinco em Lagos, nove em Portimão, duas em Silves e 11 em Vila do Bispo. Alguns banhistas ignoram o perigo de derrocada à procura de sombra.Saiba mais no Correio da Manhã