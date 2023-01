Período de fidelização de contratos de telecomunicações não inviabiliza aumento de preços

Há clientes que contrataram em dezembro de 2022 e receberam aviso de preços aumentados.

O período de fidelização dos contratos de telecomunicações não inviabilizam o aumento de preços, de acordo com a Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom). A Meo, Vodafone e Nos já anunciaram um agravamento dos preços a partir de fevereiro até 7,8%, ou seja, o valor da inflação de 2022, calculado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Saiba mais no site do Correio da Manhã