Pescador desaparece no rio Douro em Gaia

Homem estaria numa embarcação de pesca que estava ancorada, quando de repente deixou de ser visto.

Um homem com cerca de 65 anos desapareceu na manhã desta quarta-feira, depois de ter caído ao rio Douro, na zona de Alfurada, em Vila Nova de Gaia, zona onde costumava pescar.

As autoridades estão a proceder às buscas.



Segundo apurou o CM, o homem estaria numa embarcação de pesca que estava ancorada, quando de repente deixou de ser visto. O barco ficou à deriva e vários pescadores que se encontrava na zona deram o alerta.



As autoridades estão a proceder às buscas desde as 8h30 da manhã.



No local estão Embarcações da Polícia Marítima, da Estação Salva Vidas, Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia e algumas embarcações de pesca.



Os meios incluem uma aeronave da Força Aérea Portuguesa e "foi empenhado o gabinete de psicologia da Polícia Marítima para prestar apoio aos familiares da vítima", acrescenta a autoridade.