Pescador em estado grave após cair de barco no mar em Peniche

Homem encontrava-se em paragem cardiorrespiratória e a necessitar de assistência médica.

Um pescador de 62 anos foi transportado em estado muito grave para o hospital após

ter caído ao mar enquanto seguia a bordo de uma embarcação de pesca costeira, esta quarta-feira, em Peniche.





A cerca de oito milhas náuticas (aproximadamente 14 quilómetros) a Sudoeste de Peniche, o pescador encontrava-se em paragem cardiorrespiratória e a necessitar de assistência médica.



Para o local foi uma embarcação da Estação Salva-vidas de Peniche, com elementos do INEM a bordo. "À chegada junto da embarcação de pesca costeira, não foi possível efetuar o resgate da vítima, devido às condições meteorológicas que se faziam sentir no local, tendo os elementos entrado a bordo da embarcação de pesca, por forma a auxiliar e efetuar manobras de reanimação à vítima", lê-se na nota da Autoridade Marítima Nacional.

A embarcação de pesca costeira dirigiu-se até ao cais de Peniche, acompanhada pela embarcação da Estação Salva-vidas de Peniche, onde aguardava uma ambulância do INEM que transportou a vítima, em estado muito grave, para uma unidade hospitalar.

O Comando-local da Polícia Marítima de Peniche tomou conta da ocorrência.