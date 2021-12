Pessoas com 60 ou mais anos já podem ser vacinadas em regime Casa Aberta contra a Covid-19 e gripe

DGS alerta que "antes de se dirigirem a um Centro de Vacinação, as pessoas devem consultar o horário da Casa Aberta do Centro de Vacinação da sua residência".

A Direção-geral da Saúde (DGS) comunicou, esta terça-feira, que as pessoas com 60 ou mais anos já podem ser vacinadas contra a Covid-19 e/ou gripe na modalidade Casa Aberta.O comunicado das autoridades de saúde refere que as pessoas com 40 ou mais anos, que foram vacinadas com a vacina da Janssen há 90 ou mais dias, podem recorrer aos Centros de Vacinação, em regime Casa Aberta.A DGS alerta que "antes de se dirigirem a um Centro de Vacinação, as pessoas devem consultar o horário da Casa Aberta do Centro de Vacinação da sua residência e procurar, sempre que possível, os períodos da tarde, que têm geralmente menos afluência".