Pessoas com mais de 50 anos vacinadas contra a Covid-19 com a Janssen vão receber segunda dose em dezembro

Ministério da Saúde quer vacinar até janeiro 2,5 milhões de pessoas com terceira dose.

Uma conferência de imprensa juntou esta quarta-feira, o secretário de Estado António Lacerda Sales, o Coronel Carlos Penha-Gonçalves e a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas.Sales começou por garantir que o Ministério da Saúde se encontra a rever o plano de vacinação contra a Covid-19, com a possibilidade de abertura de novos centros. Até janeiro, oAntónio Lacerda Sales anunciou também que nos dias 5,8, 12 e 19 deos centros de vacinação vão estar abertos para inocular pessoas com mais de 50 anos que levaram ae que agora precisam deuma dose de reforço.Relativamente à vacinação dos mais jovens, com idades compreendidas entre os 5 e os 11 anos, a Diretora-Geral da Saúde Graça Freitas garante que a EMA (Agência Europeia do Medicamento) vai publicar uma norma "amanhã" [quinta-feira]."Sou fortemente a favor da vacinação", afirma ainda Graça Freitas que garante que "se a comissão técnica der um parecer positivo [...] a Diretora-Geral da Saúde ficaria muito satisfeita que se pudesse anunciar a vacinação entre os 5 e os 11 anos de idade".

Na conferência, o Coronel Carlos Penha-Gonçalves coordenador da vacinação contra a Covid-19 garante que o plano "está a ser reavaliado ponto por ponto", mas que ainda assim a velocidade das inoculações "está a aumentar".



"O plano mudou, os objetivos mudaram", acrescentou Penha-Gonçalves que garante estar "confiante" no processo de vacinação. Lacerda Sales completou a ideia do Coronel dizendo que existe a pressão do Natal e garante querer vacinar "o maior número de pessoas elegíveis".



"Há prioridades. Aqui a prioridade é primeiro proteger os mais vulneráveis, os que têm mais probabilidade de internamento em cuidados intensivos. Esta é a nossa lógica de vacinação e vamos continuar a fazer o mesmo", reforça Graça Freitas.



Na conferência de imprensa, remeteu-se a possibilidade do alargamento da dose de reforço para o Conselho de Ministros que se realizará amanhã, mas garantiu-se que a intensificação do ritmo de vacinação, o uso de máscaras, a testagem e o distanciamento são medidas que se devem manter.



Lacerda Sales concluiu a conferência de imprensa avança que todos os hospitais já entregaram as escalas e os planos de contingência para a altura do Natal e do Ano Novo.