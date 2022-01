Peter Dinklage critica novo remake de "Branca de Neve e os Sete Anões". Disney já respondeu

Estrela de "Game of Thrones", que sofre de uma condição de nanismo, diz que filme recorre a estereótipos prejudiciais.

O ator de Game of Thrones, Peter Dinklage criticou a Disney por adaptação "ao contrário" de "Branca de Neve e os Sete Anões".

O ator, que sofre de uma condição de nanismo chamada acondroplastia, afirma que o estúdio respeitou a diiversidade racial ao contratar uma atriz latina para o papel da Branca de Neve, mas recorre a outros estereótipos prejudiciais, avançou o

The Guardian

A Disney já respondeu ao ator em comunicado enviado a alguns meios de comunicação norte-americanos.

"Para evitar reforçar os estereótipos do filme de animação original, estamos a adotar uma abordagem diferente com as sete personagens e a consultar membros da comunidade de nanismo. Estamos ansiosos para compartilhar mais à medida que o filme entra em produção após um longo período de desenvolvimento", disse um porta-voz da Disney em comunicado ao The Hollywood Reporter .

O remake, dirigido por Marc Webb, é protagonizado por Rachel Zegler, com Gal Gadot como a Rainha Má. O filme é considerado uma adaptação e uma extensão do clássico de animação da Disney de 1937.