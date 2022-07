Piloto André Serra que morreu a combater incêndio "cumpriu com tudo na lei"

Herói de combate a incêndios morreu sexta-feira em Foz Coa, quando preparava a última largada de água do avião Fire Boss.

Piloto de "mão-cheia e folha limpa" desde a Força Aérea. André Serra, de 38 anos, o herói de combate a incêndios que morreu sexta-feira em Foz Coa, quando preparava a última largada de água do avião Fire Boss sobre as chamas, "cumpriu com tudo na lei", asseguram aodois outros pilotos de combate a incêndios.Leia todos os detalhes no Correio da Manhã