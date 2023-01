Piloto de drag racing morre em aparatoso acidente durante corrida na Austrália

Sam Fenech perdeu o controlo do carro que conduzia, ao atingir os 300 quilómetros por hora, em apenas alguns segundos após o início da partida.

O piloto de drag racing (corridas de carros a alta velocidade) Sam Fenech morreu após sofrer um aparatoso acidente, seguido de capotamento, quando competia em Ipswich, na Austrália.Vídeos do momento circulam nas redes sociais e mostram o piloto a perder o controlo do carro que conduzia, ao atingir os 300 quilómetros por hora, em apenas alguns segundos após o início da partida, na pista de Willowbank Raceway.As imagens mostram o piloto de alto perfil, a acelerar no início da corrida, mas em segundos o Chevrolet Camaro de Fenech embate contra a barreira lateral e é desviado para a pista do adversário, sobrevoa a barreira de segurança e embate numa torre de câmara.O carro de Fenech ficou completamente destruido. Segundo o jornal britânico The Sun, os bombeiros, que se encontravam na arena, rapidamente auxiliaram o piloto, mas o óbito foi declarado no local.As imagens podem chocar os leitores mais sensíveis.