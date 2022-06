Piloto de ralis Pedro Paixão morre num acidente de mota em Porto Santo

Encontrava-se a disputar o campeonato regional de ralis e tinha ficado em terceiro lugar no último rali da Ribeira Brava.

O piloto de ralis Pedro Paixão morreu, esta quinta-feira, na sequência de um despiste de mota na zona do Porto de Abrigo, no Porto Santo. Tinha iniciado a carreira nos Karts.



No local, ainda foi assistido pelas equipas de emergência médica, mas não resistiu aos ferimentos, acabando por morrer no local.



"Foi com profundo pesar que soubemos do falecimento do jovem piloto madeirense Pedro Paixão num acidente de moto no Porto Santo. O automobilismo fica mais pobre, perdemos um piloto de enorme talento", lê-se numa publicação no Facebook da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.



A federação endereça ainda "à família e amigos as sentidas condolências".



Ao que o CM apurou, o jovem, de 28 anos, encontrava-se a disputar o campeonato regional de ralis e tinha ficado em terceiro lugar no último rali da Ribeira Brava.



Pedro Paixão tripulava um Citroen C3 Rally e teve como copiloto Paulo João.

A Câmara Municipal do Funchal e o seu presidente, Pedro Calado, também copiloto de rali, já "manifestam o seu profundo pesar pelo falecimento do jovem piloto de ralis Pedro Paixão".

"A sua dedicação, paixão, irreverência e entusiasmo pelo desporto automóvel, que tanta admiração e simpatia granjeava, entre os madeirenses amantes da modalidade, assim como as suas qualidades enquanto piloto e amigo, jamais serão esquecidas", lê-se na nota distribuída pela autarquia do Funchal.

Também a equipa a direção do Clube Sports Madeira e a comissão organizadora do Rali Vinho Madeira emitiu uma nota, afirmando estar "ainda em choque, com a triste notícia".

No documento, "manifestam o seu mais profundo pesar e colocam-se ao lado dos familiares, amigos e todos os adeptos dos ralis, neste momento de dor e profunda tristeza ao ver partir, de forma inesperada, um dos mais talentosos pilotos de ralis da atualidade, e a quem todos vaticinavam um futuro promissor e uma brilhante carreira".