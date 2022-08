Pilotos adormecem durante voo e põem em perigo 250 passageiros que seguiam para a Etiópia

Controlo de tráfego aéreo tentou contactar os pilotos, mas não obteve resposta.

Dois pilotos do Boeing 737 adormeceram enquanto pilotavam um avião da Ethiopian Airlines na segunda-feira. Ambos os pilotos estavam a dormir e tiveram dificuldades em acordar durante o momento de aterragem, mesmo com a intervenção de controladores de tráfego aéreo que estão no local desesperados.

O avião viajava de Cartum, no Sudão para Adsis Adeba, na Etiópia. De acordo com o Aviation Herald, o controlo de tráfego aéreo tentou contactar os pilotos, mas não obteve resposta.

Ambos acordaram depois devido a um alarme que soou, no momento em que o piloto automático do avião foi desconectado.

O analista de aviação Alex Macheras escreveu no Twitter: "Profundamente sobre o incidente na maior companhia aérea de África, a Ethiopian Airlines Boeing 737 ainda estava em altitude de 37.000 pés quando chegou ao destino Addis Abeba".

"A fadiga de pilotos não é nada de novo na indústria de aviação", escreveu um internauta nos comentários à publicação.

Já outras pessoas comentaram o acidente como sendo "perigoso". "Esperemos que ambos os pilotos tenham sido despedidos e que as autoridades de aviação estejam a iniciar um processo de investigação".

Na viagem seguiam cerca de 250 passageiros a bordo do avião.