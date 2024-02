Pinto da Costa e mais 13 suspeitos escutados no processo de investigação a vários negócios do FC Porto

O Ministério Público escutou as conversas de 14 suspeitos no processo de investigação a vários negócios do FC Porto. No numeroso grupo de suspeitos escutados estão Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente da Porto SAD; Adelino Caldeira, administrador da Porto SAD; Jorge Mendes, Giuliano Bertolucci, Bruno Macedo e José Pedro Pinho, todos agentes de jogadores de futebol; Hugo Nunes, advogado do FC Porto; e Fernando Madureira, da claque dos Super Dragões.Saiba mais no Correio da Manhã