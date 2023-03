Pinto Moreira suspende mandato de deputado após ser constituído arguido com termo de identidade e residência

Deputado do PSD e ex-presidente da Câmara de Espinho foi constituído arguido no âmbito da Operação Vórtex.

O deputado do PSD e ex-presidente da Câmara de Espinho, Pinto Moreira, suspendeu o mandato de deputado após ser constituído arguido no âmbito da Operação Vórtex, esta sexta-feira, no tribunal de Instrução Criminal no Porto.Pinto Moreira ficou com a medida de coação mínima, de termo de identidade e residência.

"Como eu já tinha dito, eu sou coerente com as minhas palavras e com as minhas posições. Apesar de sair daqui constituído arguido e com um mero TIR [Termo de Identidade e Residência], o que é certo e o que eu disse é que se fosse constituído arguido iria suspender o mandato. É exatamente isso que eu irei fazer pelo tempo que entender por conveniente", afirmou Pinto Moreira aos jornalistas à saída do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde foi ouvido por procuradores do Ministério Público (MP).

O arguido disse que "respondeu a todas as perguntas" colocadas pelos procuradores do MP, reiterando que "sempre agiu no superior interesse" dos espinhenses e da cidade de Espinho, no distrito de Aveiro.



Em causa está a alegada prática de crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, prevaricação, tráfico de influência e abuso de poderes.