Pirata informático sequestrado na Nazaré por trio a quem exigia dinheiro

Vítima foi apanhada quando procedia a movimentos num terminal Multibanco.

Três estrangeiros, de 18, 24 e 28 anos, foram interrogados na sexta-feira no Tribunal de Leiria por terem sequestrado um alegado pirata informático de 17 anos, da Nazaré, que lhes estaria a extorquir quantias avultadas de dinheiro, para poderem continuar a ter acesso às redes sociais.Dois são influenciadores digitais, Lucas Chaves e Ayrton Brito, enquanto João Brito Silva lhes dá apoio. Um reside em Portugal e os outros no Dubai.O ‘pirata’ exigia 500 € e o trio convenceu-o de que teria de levantar 50 € de cada vez. Após perceberem qual o ATM que usava, fizeram-lhe uma espera, obrigando-o a entrar num carro de luxo, na Nazaré.Um morador viu o sequestro e alertou a PSP, que duas horas depois deteve o grupo. Estão em liberdade, com apresentações semanais.