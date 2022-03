Pitbull deixa menino de 11 anos em estado grave no distrito de Vila Real

Criança continua internada com prognóstico reservado depois de ter estado no bloco cirúrgico durante três horas.

Um menino, de 11 anos, está internado no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, em estado grave, depois de ter sido violentamente atacada por um cão, de raça Pitbull, na manhã deste sábado, em Vila Real.



Segundo Paula Tunes, mãe da criança, "tudo aconteceu pouco depois das dez da manhã. Os meus dois filhos estavam à porta do prédio onde moramos, no passeio, à espera da tia que ia ficar com eles quando o dono do cão saiu com o animal, voltou a entrar e, o cão saiu de junto do homem e atacou o meu filho mais novo, numa mão".



Os ferimentos são muito graves e o menino esteve quase três horas no bloco cirúrgico e continua internado, com prognóstico reservado quanto às sequelas com que poderá ficar no membro superior onde sofreu o ataque.



Os vizinhos relatam que já não é o primeiro ataque do animal e que já quase matou outro cão, têm medo e exigem que as autoridades tomem medidas.



A mãe apresentou queixa na GNR de Vila Real.