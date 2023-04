PJ ajuda a desmantelar maior laboratório de cocaína da Europa. Produzia 200 quilos de droga por dia

Laboratório situava-se na Galiza.

O maior laboratório de cocaína da Europa, que produzia 200 quilos por dia, foi desmantelado pela Policia Nacional espanhola, em conjunto com a Polícia Judiciária portuguesa, em Cerdedo-Cotobade, na Galiza. As autoridades nomearam esta ação de operação "Mourente".Desde o ano passado, quando se aperceberam que estavam a investigar o mesmo grupo criminoso, que a PJ trocava informações com a unidade antidroga da Polícia Nacional de Espanha, informou a autoridade portuguesa em comunicado. Foram detidas 18 pessoas, entre mexicanos, colombianos e espanhóis.As forças de segurança portuguesas aperceberam-se que um grupo de cidadãos espanhóis importaram uma máquina trituradora de pedra, proveniente da Colômbia, e com origem para o país vizinho. Uma vez que a importação ocorreu através de Portugal, a PJ, com o auxílio dos Serviços Alfandegários de Aduaneiros da Autoridade Tributária, conseguiram monitorizar todo o processo e também a vinda de alguns dos suspeitos a terras lusas.A trituradora de pedra tinha como destino um armazém em Pontevedra, Espanha. Nesse local seria desmontada para que fosse extraída a "pasta de coca que acondicionava", diz o comunicado. Depois disso, a droga começou a ser transportada desse armazém, por fases, para um laboratório a alguns quilómetros de distância, numa casa no meio de um bosque. Nesse local a pasta era transformada em cocaína e depois de embalada e etiquetada a droga estava pronta para ser transportada para a distribuição.O primeiro desses transportes foi monitorizado pelas autoridades, o que possibilitou a apreensão de uma carrinha com cerca de 100 quilogramas de cocaína perto de Madrid. É na sequência dessa apreensão que se desencadeia a operação "Mourente", que desmantelou "aquele que, até ao momento, é considerado o maior laboratório de transformação de pasta base em cocaína, alguma vez encontrado na Europa, com capacidade para produzir cerca de 200 Kg diários daquela substância ilícita", de acordo com o comunicado da PJ.As autoridades, espanholas e portuguesas, conseguiram ainda apreender toda a droga que tinha sido transportada na máquina trituradora importada da Colômbia. Foram apreendidos cerca de 1300 kg de pasta de coca e 151 kg de cloridrato de cocaína, bem como precursores, vários veículos e quatro toneladas de produtos químicos, altamente prejudiciais ao ambiente. Foram ainda arrestados vários imóveis e produtos financeiros de grande valor.