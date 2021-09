PJ alerta para mail falso usado para roubar dados a utilizadores do MB Way

Mensagem fraudulenta alega servir para atualizar as medidas de segurança das contas bancárias.

A Polícia Judiciária emitiu esta terça-feira um alerta para um email fraudulento que, alegando servir para atualizar as medidas de segurança das contas bancárias numa suposta parceria da SIBS (pela aplicação MB Way) com a força de segurança, ‘rouba’ os dados das vítimas (‘phishing’) que acedam aos links apresentados.A PJ referiu que não tem parceria com a SIBS para esse efeito e que "a mensagem tem como único propósito a prática de crime de acesso ilegítimo e captura de dados pessoais".