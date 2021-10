PJ apreende mais de cinco toneladas de cocaína em veleiro no Oceano Atlântico

Droga teria como destino diversos países europeus. É a maior apreensão deste estupefaciente em Portugal dos últimos 15 anos.

A Polícia Judiciária e a Polícia espanhola apreenderam mais de 5,2 toneladas de cocaína (183 fardos) num veleiro no Oceano Atlântico. Segundo o comunicado da PJ, é a maior apreensão deste tipo de estupefaciente em Portugal dos últimos 15 anos e uma das maiores realizadas em toda a Europa.O veleiro com cerca de 24 metros de comprimento era utilizado como transporte de elevadas quantidades de cocaína. A droga teria como destino diversos países europeus.Foram detidos três homens estrangeiros que são suspeitos de "integrarem uma poderosa organização criminosa transnacional dedicada ao tráfico de grandes quantidades de cocaína entre a América Latina e o Continente Europeu".A operação decorreu com a participação da Marinha e da Força Aérea e com o apoio do Maritime Analysis and Operations Centre – Norcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa, da Drug Enforcement Administration (DEA) dos Estados Unidos da América e da National Crime Agency do Reino Unido.