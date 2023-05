PJ confirma fim das buscas por Maddie na barragem do Arade e que material recolhido será enviado para a Alemanha

Terceiro dia de buscas por Maddie decorre na barragem do Arade em Silves

As diligências tiveram início na segunda-feira e foram prolongadas até esta quinta-feira devido às condições atmosféricas adversas, que terão dificultado os trabalhos. Trata-se da maior operação efetuada nos últimos anos a respeito do desaparecimento da criança britânica.As autoridades realizaram buscas na terra e na água. Foram cortadas árvores para fazer escavações no terreno.O objetivo foi o de procurar por irregularidades na terra, para verificar se encontram resto mortais ou algo ligado a Maddie.Ao que oapurou, terá sido encontrada uma pista relevante esta quinta-feira. Foram vistos vários inspetores concentrados numa área específica no local onde as buscas decorreram.Até ao momento, não há indícios de que os vestígios recolhidos estejam relacionados com a menina inglesa. Esta sexta-feira sabe-se se aquilo que já foi encontrado será catalogado e analisado.As buscas, realizadas pela PJ e pedidas pelas autoridades alemãs, contaram com a presença das autoridades britânicas. A Proteção Civil, os Bombeiros e a GNR também auxiliaram nas diligências.Durante o primeiro dia de trabalhos, a polícia procurou por fibras do pijama de Maddie . Foi utilizada também utilizada tecnologia de ponta e cães pisteiros para detetar restos mortais naquela zona. A barragem do Arade fica situada a 50 quilómetros da Praia da Luz, onde Maddie desapareceu há 16 anos. Tornou-se um ponto de interesse para as autoridades depois de se apurar que o principal suspeito, Christian Bruckner, ia ao local com relativa frequência.Os investigadores alemães acreditam na possibilidade de que a menina tenha sido morta na barragem e atirada para a água. O alemão não confessou os crimes.Maddie McCann, recorde-se, desapareceu há 16 anos na Praia da Luz, no Algarve, enquanto passava férias com a família. Tinha apenas três anos. Após anos de investigações e de pistas seguidas, o caso permanece sem solução.