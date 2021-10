PJ desmente tensão com autoridades alemãs sobre caso Maddie

PJ diz que não acredita nas críticas alegadamente feitas pelo procurador alemão e que têm sido citadas pelos jornalistas ingleses.

A Polícia Judiciária desmente qualquer clima de tensão com as autoridades alemãs a propósito da investigação ao desaparecimento de Maddie McCann.A PJ diz que não acredita nas críticas alegadamente feitas pelo procurador alemão e que têm sido citadas pelos jornalistas ingleses. O oficial de ligação entre Portugal e Alemanha desmente categoricamente tais declarações.No quadro da investigação conjunta, a CMTV sabe que nos dias 18 e 19 deste mês, outubro, vai haver um encontro na Alemanha entre a Polícia Judiciária e as autoridades alemãs. Os elementos que têm sido pedidos continuam a ser fornecidos e ainda há pouco tempo os alemães estiveram em Portugal a procurar mais pistas sobre o desaparecimento de Maddie.